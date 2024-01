ABB Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Willamette Valley":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Abb intensiv diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Abb beschäftigt. Aufgrund dieser positiven Stimmung ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung. Weiterführende Studien zeigen, dass vor allem "Gut"-Signale abgegeben wurden, insgesamt sechs an der Zahl. Somit ergibt sich auf dieser Ebene insgesamt ein "Gut" Signal. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt Abb mit einer Rendite von 26,79 Prozent um mehr als 23 Prozent darüber. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,78 Prozent, wobei Abb mit 24,01 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,59 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung, 3,02). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Abb daher als "Neutral". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Ein weiteres wichtiges Signal ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander bezieht. Der RSI der Abb führt bei einem Niveau von 69,17 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 42,47 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" Niveau.