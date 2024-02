ABB Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Abb-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Kriterien analysiert. Beim aktuellen KGV von 19,1 liegt Abb unter dem Branchendurchschnitt von 32,83, was auf eine mögliche Unterbewertung hinweist. Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Abb-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Abb nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral. Obwohl überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert. Dennoch geben weitere Studien an, dass insgesamt positive Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt wird Abb basierend auf fundamentaler Analyse, technischem Indikator und Anleger-Sentiment neutral bewertet.