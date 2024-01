ABB Aktie: Ein handfester Grund

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

In den letzten Wochen wurde bei Abb eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, die negative Auffälligkeiten aufzeigen. Daher wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsstärke oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Abb daher in dieser Kategorie ein "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse und betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen. Der RSI für Abb liegt bei 50,27, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 53,82 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für Abb.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Abb eine Rendite von 26,79 Prozent erzielt, was mehr als 24 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 2 Prozent erzielt hat, liegt Abb mit 24,79 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Abb beträgt 19, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" unterbewertet ist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.