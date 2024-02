ABB Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Abb mit einem Wert von 21,27 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der "Elektrische Ausrüstung". Dies führt dazu, dass die Aktie als unterbewertet eingestuft wird, da das Branchen-KGV bei 32,95 liegt, was einen Abstand von 35 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Abb-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 33,94 CHF im Vergleich zum aktuellen Kurs von 37,56 CHF eine Abweichung von +10,67 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 36,31 CHF, so liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (+3,44 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat eingetrübt war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt jedoch keine signifikante Veränderung, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die Abb-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite 2,31 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,8 Prozent in der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass die Abb-Aktie gemischte Bewertungen erhält, wobei die fundamentale Analyse auf eine unterbewertete Aktie hinweist, während die technische Analyse positiver ausfällt.