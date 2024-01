ABB Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

In den letzten vier Wochen gab es bei Abb einen deutlichen Rückgang der Stimmung in den sozialen Medien, was zu einer schlechten Bewertung der Aktie führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht verringert, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Auf fundamentalen Analyseebene wird die Abb-Aktie jedoch als gut bewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 19,1 deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 32,58, was auf eine Unterbewertung hinweist.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Abb nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Abb-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung des Relative Strength Index (RSI) führt.

Insgesamt wird die Abb-Aktie aufgrund der Stimmung, der fundamentalen Analyse und des RSI mit einem neutralen Rating bewertet.