ABB Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Abb schüttet im Vergleich zur Branche Elektrische Ausrüstung eine Dividendenrendite von 2,31 % aus, was 0,36 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,68 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Ertrag nur leicht niedriger ist.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Abb weist ein KGV von 22,57 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 35,01. Somit wird das Unternehmen als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Abb in den letzten 12 Monaten eine Performance von 33,6 % erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -1,15 % gefallen, was eine Outperformance von +34,75 % für Abb bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0,17 % hatte, liegt Abb mit 33,43 % über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment in den sozialen Medien war in den letzten Wochen positiv für Abb. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls in den grünen Bereich. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Aktivität in den sozialen Medien zeigt, dass über Abb fast genauso viel diskutiert wurde wie normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Abb insgesamt ein "Gut"-Rating.