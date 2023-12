ABB Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Abb-Aktie beträgt derzeit 2, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 14,43, dass Abb überverkauft ist. Daher erhält die Aktie auch in diesem Zeitraum eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Abb somit ein "Gut"-Rating.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Abb in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einem Anstieg des Stimmungsbarometers der Marktteilnehmer führte. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die gesteigerte Intensität der Beiträge zu Abb in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell viel Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. Aufgrund dieser positiven Entwicklungen erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Abb mit einer Rendite von 26,79 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 3,04 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) von Abb bei 32,91 CHF liegt, während der Kurs der Aktie bei 36,96 CHF liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +12,31 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Gut". Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 32,86 CHF zeigt mit einer Abweichung von +12,48 Prozent eine positive Entwicklung, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in dieser Kategorie das Rating "Gut".