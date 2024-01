ABB Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Die Aktie von Abb wird aufgrund verschiedener Kennzahlen und Analysen bewertet. Nach fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 19,1, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung" eine Unterbewertung signalisiert. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Abb nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Dividendenpolitik führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer positiven Einschätzung durch die Redaktion führt. Statistische Auswertungen der historischen Daten zeigen einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Aus der technischen Analyse ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht aufgrund des Schlusskurses am letzten Handelstag, der 9,05 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des 50-Tages-Durchschnitts.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung der Aktie von Abb, sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht.