ABB Aktie: Was könnte noch schöner sein?

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Abb-Aktie bei 33,58 CHF. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 36,62 CHF, was einem Unterschied von +9,05 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 35,27 CHF wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt mit +3,83 Prozent Unterschied auf ähnlichem Niveau. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

Die Dividendenpolitik von Abb weist nur eine geringe Differenz von 0,26 Prozentpunkten zu dem Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung auf. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche konnte Abb in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 26,79 Prozent erzielen, während die durchschnittliche Performance in dieser Branche bei 2,7 Prozent lag. Dies bedeutet eine Outperformance von +24,09 Prozent für Abb. Im "Industrie"-Sektor betrug die mittlere Rendite 3,58 Prozent, und Abb lag 23,21 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Abb-Aktie zeigen eine Verschlechterung der Stimmung und eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz in den letzten vier Wochen. Aufgrund dessen wird die Aktie in diesen Bereichen mit "Schlecht" bewertet.