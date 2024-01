ABB Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Der Aktienkurs von Abb hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Industriesektor ("Industrie") als äußerst positiv erwiesen. Mit einer Rendite von 26,79 Prozent liegt Abb um mehr als 23 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat Abb mit einer Rendite von 24,01 Prozent die durchschnittliche Performance von 2,78 Prozent in den letzten 12 Monaten deutlich übertroffen. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie von Abb ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, wurde für Abb ein RSI von 69,17 gemessen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 42,47 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Abb beträgt 2,59 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,02 Prozent in der Elektrische Ausrüstung-Branche liegt. Aufgrund dieser leichten Abweichung erhält die Dividendenpolitik von Abb eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien rund um Abb haben sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde über Abb deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.