ABB Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI basiert auf der Beziehung zwischen Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Betrachten wir den RSI der Abb-Aktie in den letzten 7 Tagen: Der aktuelle Wert beträgt 1. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, weshalb wir ihr eine "Gut"-Bewertung geben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und zeigt ebenfalls an, dass die Abb-Aktie überverkauft ist (Wert: 18,09). Somit wird die Aktie auch auf Basis des RSI25 als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Abb überwiegend positiv diskutiert, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse weist die Abb-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,57 auf, was 66 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 66,18. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung auf fundamentaler Basis.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus der Industrie liegt die Rendite der Abb-Aktie mit 33,6 Prozent deutlich darüber. Auch im Vergleich zur Elektrische Ausrüstung-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,64 Prozent verzeichnete, liegt die Rendite der Abb-Aktie mit 34,24 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.