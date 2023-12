ABB Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Die Analyse der Anlegerstimmung zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Abb eingestellt waren. In den Diskussionen über das Unternehmen dominierten positive Themen und es gab keine negativen Stimmen. Nur an einem Tag waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Abb daher eine "Gut"-Einschätzung. Zudem haben die Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt ebenfalls zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Abb von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich konnte Abb in den vergangenen 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 26,79 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt nur um 4,75 Prozent, was einer Outperformance von +22,04 Prozent für Abb entspricht. Auch im "Industrie"-Sektor konnte Abb mit einer Rendite von 5,18 Prozent im letzten Jahr eine Überperformance von 21,61 Prozent erzielen. Diese beiden Bereiche führten zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz über Abb zeigt eine eher schwache Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate. Dadurch erhält das Unternehmen in diesem Bereich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann Abb mit 2,59 % eine geringere Rendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0,47 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer "Neutral" Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.