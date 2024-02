ABB Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Abb-Aktie: Unterbewertet auf fundamentaler Basis

Die Aktie von Abb wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektrische Ausrüstung) als unterbewertet angesehen. Dies ergibt sich aus einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,19, was einem Abstand von 38 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 34,22 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Dividendenrendite und Sentiment

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Abb im Vergleich zur Branche Elektrische Ausrüstung eine Rendite von 2,31 % auf, was 0,48 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,79 % bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktie von Abb in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positive Stimmung auslöst. Die Analyse der Kommunikation im Netz ergab jedoch eine schwache Diskussionsintensität und eine eher negative Stimmungsänderung. Daher wird das Sentiment und Buzz als "Schlecht" eingestuft.

Anleger-Stimmung

Die Anleger-Stimmung bei Abb in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab hauptsächlich positive Themen bei den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 7 Gut-Signale und 0 Schlecht-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine unterbewertete Aktie mit einer neutralen Dividendenrendite, einer eher negativen Einschätzung des Sentiments und Buzz und einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung.