ABB Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Abb-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 2, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls ein überverkauftes Signal (Wert: 11,49), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Abb-Aktie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Abb liegt derzeit bei 19,1, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen unterbewertet ist und daher ein "Gut"-Rating auf Basis des KGV erhält.

Das Sentiment und der Buzz um Abb waren in den letzten Wochen negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die abnehmende Aufmerksamkeit und Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Aktie derzeit weniger im Fokus der Anleger steht.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Abb-Aktie um +14,56 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt einen positiven Trend, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Abb-Aktie auf Grundlage der technischen Analyse und des Sentiments ein gemischtes Rating, wobei die RSIs und das KGV auf eine positive Bewertung hindeuten, während das Sentiment und der Buzz eher negativ sind.