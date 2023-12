ABB Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Die Aktie von Abb bietet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung eine Dividendenrendite von 2,59 %. Dies bedeutet, dass Anleger einen geringeren Ertrag von 0,47 Prozentpunkten erzielen können. Die Dividenden des Unternehmens liegen somit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Abb-Aktie bei 37,26 CHF liegt, was einer Entfernung von +12,57 Prozent vom GD200 (33,1 CHF) entspricht. Dies wird als positives Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 33,48 CHF, was einen Abstand von +11,29 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Abb-Aktie als positiv bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktie von Abb in den letzten Monaten nur eine schwache Diskussionsintensität aufweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer insgesamt negativen Bewertung für die weichen Faktoren führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Abb-Aktie liegt bei 40,38, was als neutrale Bewertung der aktuellen Situation interpretiert wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 22, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als positiv bewertet wird.

Insgesamt erhält die Abb-Aktie gemischte Bewertungen in Bezug auf Dividende, technische Analyse, Sentiment und Buzz sowie den Relative Strength Index. Anleger sollten alle diese Aspekte bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen.