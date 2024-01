ABB Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die technische Analyse der Aktie von Abb zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 33,3 CHF liegt, während der letzte Schlusskurs bei 35,98 CHF liegt, was einer Abweichung von +8,05 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 34,17 CHF, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls darüber liegt, was zu einer weiteren Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Abb-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen, basierend auf der einfachen Charttechnik.

Im Branchenvergleich hat Abb in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,79 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +22,94 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche entspricht. Im "Industrie"-Sektor liegt die Performance von Abb sogar 22,15 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer weiteren Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie führt.

Was die Dividende betrifft, so liegt Abb mit einer Dividende von 2,59 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (3,02 %), was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Abb-Aktie zeigt einen Wert von 75 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 36,89, was zu einer abweichenden Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Abb.