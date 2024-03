ABB Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Aktie von Abb bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2,31 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,58 Prozent. Die geringe Differenz führt zu einer neutralen Einschätzung. Die Dividendenrendite ist ein täglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Abb-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 35,19 CHF lag, während der aktuelle Kurs bei 42,81 CHF liegt, was einer Abweichung von +21,65 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung von +9,15 Prozent. Insgesamt erhält die Abb-Aktie daher eine gute Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Vergleich mit anderen Aktien der "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat Abb in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 50,81 Prozent erzielt, während die Branche im Durchschnitt nur um 2,39 Prozent gestiegen ist. Dies zeigt eine Outperformance von +48,42 Prozent für Abb. Auch im Vergleich mit dem "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Abb um 47,95 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Abb besonders positiv diskutiert, mit überwiegend grünen Stimmungsbarometern und kaum negativen Diskussionen. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine gute Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.