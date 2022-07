ABB-Aktie: Schwacher Q2-Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Der Schweizer Maschinenbauer ABB Ltd. hat am Donnerstag einen schwachen Gewinn im zweiten Quartal und einen geringeren Umsatz gemeldet, während die Aufträge dank einer positiven Marktdynamik gestiegen sind. Für das dritte Quartal rechnet das Unternehmen mit höheren Umsätzen und einer Verbesserung der Marge im Geschäftsjahr 2022. In der Schweiz legten die ABB-Aktien um rund 2 Prozent zu. Aussage des CEO… Hier weiterlesen