ABB Aktie: Reagiert die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild für Abb deutlich ins Negative verändert. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Diskussionen in sozialen Medien, die auf eine tendenziell negative Wahrnehmung des Unternehmens hinweisen. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen ist allerdings gestiegen, was positiv bewertet wird. Insgesamt erhält Abb daher eine schlechte Bewertung für das Stimmungsbild.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich eine positive Entwicklung bei Abb. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnitt zeigt sich eine positive Tendenz, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Abb daher eine gute Bewertung aus technischer Sicht.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher neutral eingestuft. Die Auswertung exakt berechenbarer Signale ergibt 8 positive und keine negativen Signale, was zu einer guten Empfehlung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher positiv bewertet.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Abb-Aktie ein neutrales Rating. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Tage zeigen keine überkauften oder überverkauften Werte. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Abb daher neutral eingestuft.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Abb aus technischer Sicht eine positive Entwicklung verzeichnet, während die Stimmung der Anleger neutral ist.