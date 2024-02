ABB Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Derzeit befindet sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Abb bei 22, was bedeutet, dass die Börse 22,57 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dieser Wert liegt 36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 35, wodurch der Titel als unterbewertet eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Abb-Aktie derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 13,2 als überverkauft gilt. Dieses Signal wird daher als "Gut" bewertet. Auch der RSI25, der die relative Bewegung über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist mit einem Wert von 21 auf eine Überverkaufssituation hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Abb-Aktie daher im Hinblick auf den RSI als "Gut" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit 13 grünen und keinen negativen Diskussionen. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments. Statistische Auswertungen auf Basis historischer Daten ergaben ebenfalls überwiegend Kaufsignale, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Abb-Aktie sowohl auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage mit einem "Gut"-Rating bedacht. Die Abweichungen von +17,32 Prozent bzw. +7,83 Prozent führen zu dieser Bewertung.

Insgesamt kann die Abb-Aktie daher aufgrund des niedrigen KGV, der technischen Analyse und des positiven Anleger-Sentiments als "Gut" eingestuft werden.