ABB Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Aktie von Abb weist verschiedene Kennzahlen und Analysen auf, die eine neutrale bis positive Einschätzung der Aktie ergeben.

Beginnen wir mit der Dividendenrendite, die sich aktuell auf 2,59 Prozent beläuft und somit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,86 Prozent liegt. Aufgrund dieses Wertes erhält die Aktie eine neutrale Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich ein Wert von 22,71, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 47,71 auf eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich somit laut RSI eine gute Gesamteinschätzung.

Die fundamentale Analyse zeigt außerdem, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Abb-Aktie mit 19,1 deutlich niedriger ist als das von vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (32,88). Dies kann als Unterbewertung interpretiert werden und führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung aus fundamentaler Sicht.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Zeichen, da der Schlusskurs der Abb-Aktie am letzten Handelstag bei 37,77 CHF lag, was einem Unterschied von +11,45 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Abb-Aktie eine neutrale bis positive Gesamtbewertung auf Basis der Dividendenrendite, des RSI, der fundamentalen Analyse und der technischen Analyse.