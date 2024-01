ABB Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Abb. Daher wurde die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Kaufsignalen. Es gab insgesamt 5 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führte.

Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat Abb in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,79 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 1,98 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +24,81 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 2,89 Prozent im letzten Jahr, wobei Abb um 23,9 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält Abb in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Abb liegt der RSI7 aktuell bei 59,24 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,81, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Abb-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Abb eine Rendite von 2,59% aus, was 0,28 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,87%. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".