ABB Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Stimmungslage bei den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Über einen Zeitraum von 14 Tagen hinweg zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Abb diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang an Kaufsignalen. Konkret handelte es sich um 8 "Gut"-Signale im Vergleich zu 0 "Schlecht"-Signalen, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und liegt für Abb bei 12,7. Dies deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 16, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Abb mit 35,97 CHF inzwischen +10,3 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Einstufung ebenfalls bei "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +9,6 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" ein.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Abb im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,79 Prozent erzielt, was 23,14 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 2,93 Prozent, wobei Abb aktuell 23,85 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie in dieser Kategorie insgesamt mit einem "Gut".