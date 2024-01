ABB Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Der Einfluss von Stimmung und Diskussionen im Netz auf Aktien

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten zeigte die Diskussionsintensität über die Aktie von Abb jedoch nur wenig Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung fiel negativ aus, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führte.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch ein positiveres Bild: Die Aktie von Abb erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 26,79 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt nur um 1,98 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine deutliche Outperformance von +24,81 Prozent für Abb und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Abb mit 23,9 Prozent über dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt zudem positive Ergebnisse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Abb-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 33,64 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 35,94 CHF liegt, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Bei Betrachtung des Durchschnitts aus den letzten 50 Handelstagen erhält die Aktie jedoch ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 aktuell bei 59,24 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Abb-Wertpapier damit in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.