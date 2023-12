ABB Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

In den letzten Wochen gab es eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Abb. Dies wurde in den sozialen Medien festgestellt, die die Grundlage der Auswertung bilden. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb diese mit "Neutral" bewertet wird. Zusammengefasst erhält Abb für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Abb-Aktie beträgt aktuell 16, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie überverkauft, weshalb der RSI25 ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Abb als unterbewertet, da das KGV mit 19,1 insgesamt 39 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektrische Ausrüstung". Daher wird die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Abb mit einer Rendite von 26,79 Prozent mehr als 22 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Elektrische Ausrüstung"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 4,24 Prozent, liegt Abb mit 22,55 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.