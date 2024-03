ABB Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Mit einer Dividendenrendite von 2,31 Prozent liegt Abb nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,38 Prozent in der Branche "Elektrische Ausrüstung". Daher wird die Aktie im Vergleich als neutrales Investment betrachtet und von der Redaktion neutral bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Abb im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,6 Prozent erzielt, was mehr als 34 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Elektrische Ausrüstung"-Branche lag die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -2,34 Prozent, wobei Abb mit 35,94 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Abb wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 28,95 Punkten, was darauf hinweist, dass die Abb-Aktie überverkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Gut"-Rating. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass Abb überverkauft ist (Wert: 25,23). Dadurch erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen über Abb veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Weitergehende Untersuchungen zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".