ABB Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Aktienkurs von Abb zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Industrie-Sektor eine überdurchschnittliche Rendite von 33,6 Prozent. Dies liegt mehr als 33 Prozent über dem Durchschnitt. In der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -1,34 Prozent, wobei Abb mit 34,94 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet, ist Abb im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektrische Ausrüstung) unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 22,57, was einen Abstand von 35 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 34,94 bedeutet. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren eine positive Stimmung und Einschätzungen rund um die Abb-Aktie. In den vergangenen Wochen häufen sich die positiven Meinungen, und auch die diskutierten Themen rund um den Wert sind überwiegend positiv. Insgesamt lassen sich sechs Handelssignale ermitteln, und alle deuten auf eine "Gut"-Einstufung hin. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" bewertet.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich Abb über einen längeren Zeitraum beobachten. Dabei zeigt sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist positiv, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Abb die Gesamtbewertung als "Gut".