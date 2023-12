ABB Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Das Unternehmen Abb hat eine Dividende von 2,59 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (3,11 %) nur leicht niedriger ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. In Bezug auf den Aktienkurs hat die Abb-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,79 % erzielt, was 23,14 Prozentpunkte über dem Durchschnitt des Sektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 2,93 %, wobei Abb aktuell 23,85 % über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Bereich Sentiment und Buzz hat die Aktie von Abb in den letzten Monaten nur wenig Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen hat kaum Änderungen aufgewiesen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, und statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Sollten ABB Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich ABB jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen ABB-Analyse.

ABB: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...