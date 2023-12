ABB Aktie: Ist es das gewesen?

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Die Aktie von Abb bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2,59 %, was 0,44 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Elektrische Ausrüstung liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens. In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +11,7 Prozent, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung von +10,07 Prozent auf, was zu einem insgesamt guten Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Abb-Aktie zeigt eine Ausprägung von 84,62 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 24,5 für 25 Tage. Dies führt zu einer neutralen Gesamtbewertung des RSI. In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,1 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,72 liegt und somit zu einer guten Bewertung auf dieser Basis führt.