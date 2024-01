ABB Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Die Schweizer Firma Abb verzeichnet eine Dividendenrendite von 2,59 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Elektrische Ausrüstung"-Branche beträgt der Wert 2,85 Prozent, was zu einer Differenz von -0,26 Prozent zur Abb-Aktie führt. Anhand dieser Zahlen bewertet die Redaktion die Dividendenpolitik der Firma als "Neutral".

Die Kommunikation im Netz deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Daher erhält die Aktie von Abb für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Abb-Aktie von 36,76 CHF eine positive Entfernung von +8,95 Prozent vom GD200 (33,74 CHF). Dies wird als ein gutes Signal bewertet. Der GD50 liegt bei 35,8 CHF, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +2,68 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Abb-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Dies spiegelt sich auch in den Kommentaren und Diskussionen wider. Die Auswertung ergab 4 positive Signale und keine negativen Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Abb eine neutrale Bewertung in Bezug auf Dividendenpolitik und Sentiment, während die technische Analyse und die Anleger-Stimmung eine positive Einschätzung ergeben.