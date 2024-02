ABB Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Investoren: Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Abb eingestellt waren. Über einen Zeitraum von 12 Tagen konzentrierte sich die Diskussion hauptsächlich auf positive Themen, ohne dass eine negative Diskussion verzeichnet wurde. An zwei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Abb daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führte zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich. Insgesamt erhält Abb von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Dividende: Derzeit schüttet Abb nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung. Der Unterschied beträgt 0,44 Prozentpunkte (2,31 % gegenüber 2,75 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Sentiment und Buzz: Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Abb auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Neutral"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Abb blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies entspricht einem "Neutral"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Abb bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 21,19 liegt Abb unter dem Branchendurchschnitt (39 Prozent) der Branche "Elektrische Ausrüstung", der einen Wert von 34,49 aufweist. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.