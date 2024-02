ABB Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Das Unternehmen Abb wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,1 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 32,83 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen zu Abb veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer insgesgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Die kommunikativen Tätigkeiten deuten jedoch darauf hin, dass hauptsächlich positive Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Abb eine Performance von 26,79 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der Branche "Elektrische Ausrüstung" eine Outperformance von +25,96 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Rendite von Abb um 24,38 Prozent höher, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Abb-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung sowohl für den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis führt.

Insgesamt ergibt sich also eine recht neutrale Bewertung für die Analyse der Abb-Aktie, basierend auf verschiedenen Kriterien wie dem KGV, dem Anleger-Sentiment, dem Branchenvergleich und dem Relative Strength Index.