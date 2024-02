ABB Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die technische Analyse der Abb-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 34,17 CHF liegt und der letzte Schlusskurs bei 39,39 CHF, was einer Abweichung von +15,28 Prozent entspricht. Dies wird als "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht eingestuft. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (36,89 CHF) liegt mit einer Abweichung von +6,78 Prozent über dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Abb-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 21,19, was 38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 34 liegt. Aus dieser Sicht ist die Aktie heute unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Abb liegt derzeit bei 2,31 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,79 Prozent liegt. Die Differenz von -0,47 Prozent zur Branche führt zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Abb über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung veränderte sich in diesem Zeitraum kaum, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird Abb in diesem Punkt also mit "Gut" bewertet.