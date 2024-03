ABB Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Das Unternehmen Abb wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektrische Ausrüstung) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 22,57, was einem Abstand von 36 Prozent zum Branchen-KGV von 35,14 entspricht. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 21,92 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 18,39 liegt. Dies führt insgesamt zu einer Einstufung als "Gut".

Die Analyse der Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass die Stimmung für Abb in den letzten Wochen kaum Veränderungen gezeigt hat. Deshalb erhält das Unternehmen in Bezug auf das Sentiment und den Buzz eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich der Dividendenrendite schüttet Abb im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung eine leicht niedrigere Rendite von 2,31 % aus, während die Branchenübliche Rendite bei 2,66 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".