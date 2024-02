ABB Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Abb wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,1 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 32,83 liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien. In den letzten 12 Monaten konnte Abb eine Performance von 26,79 Prozent verzeichnen, was im Branchenvergleich eine Outperformance von +25,96 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors liegt die Rendite mit 24,38 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Abb derzeit bei 33,83 CHF liegt, während der Aktienkurs selbst bei 36,69 CHF liegt, was einem Abstand von +8,45 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 36,01 CHF, was einer Differenz von +1,89 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Daten erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität für Abb langfristig stark ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.