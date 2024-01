ABB Aktie: Enormes Potenzial ....

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Abb-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 33,71 CHF liegt. Der letzte Schlusskurs von 36,58 CHF weicht somit um +8,51 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Beim Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt der Wert bei 35,72 CHF, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,41 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Abb-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Abb 19, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Das Sentiment und der Buzz zeigen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Abb-Aktie in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Abb mit einer Rendite von 26,79 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um mehr als 24 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Elektrische Ausrüstung"-Branche von 1,89 Prozent liegt Abb mit 24,89 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.