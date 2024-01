ABB Aktie: Endlich geschafft?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über die Zeit und ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei Abb liegt der 7-Tage-RSI bei 46,63 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso zeigt der RSI25 von 56,91, dass Abb weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Abb in sozialen Medien berichtet. Diese Stimmung wird auch durch die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen bestätigt. Zusätzlich wurden mehrheitlich positive Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, weist Abb ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 32 haben. Dies deutet darauf hin, dass Abb aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Schließlich weist Abb derzeit eine Dividendenrendite von 2,59 % auf, nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt von 2,86 %. Die Differenz von lediglich 0,28 Prozentpunkten führt zur Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.