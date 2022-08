ABB Aktie: Einfach unglaublich

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Abb weist am 28.07.2022, 11:24 Uhr einen Kurs von 27.95 CHF an der Börse auf. Das Unternehmen wird unter "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" geführt.

Die Aussichten für Abb haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Abb beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,17 Prozent und liegt mit 0,55 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (3,73) für diese Aktie. Abb bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Abb-Aktie beträgt dieser aktuell 30,66 CHF. Der letzte Schlusskurs (27,53 CHF) liegt damit deutlich darunter (-10,21 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Abb somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (27,39 CHF) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,51 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Abb-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. In Summe wird Abb auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,59 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Abb damit 26,8 Prozent unter dem Durchschnitt (9,21 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 8,74 Prozent. Abb liegt aktuell 26,33 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".