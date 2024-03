ABB Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Dividendenrendite von Abb beträgt aktuell 2,31 Prozent und liegt damit leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,7 Prozent. Die geringe Differenz von 0,38 Prozent führt dazu, dass die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft wird. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Ein wichtiges Instrument zur technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), mit dem beurteilt wird, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Abb beträgt 38,31 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 22,5, was Abb als überverkauft kennzeichnet. Insgesamt wird das Wertpapier daher als "Gut" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Abb liegt aktuell bei 34,7 CHF, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Kurs von 40,7 CHF einen Abstand von +17,29 Prozent aufgebaut hat. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 37,94 CHF, was einer Differenz von +7,27 Prozent entspricht. Beide Werte führen zu einer Gesamteinstufung von "Gut" für die Aktie.

In den sozialen Medien wurde Abb in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Basierend auf dieser Anleger-Stimmung wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen. Die Auswertung der Signale ergab 5 positive und 0 negative Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt. Somit wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.