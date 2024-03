ABB Aktie: Eine neue Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Abb-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 28,95 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Abb-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist Abb mit einem Wert von 25,23 überverkauft und erhält ebenfalls eine "Gut"-Bewertung für den RSI25.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Abb-Aktie eine Rendite von 33,6 Prozent erzielt, was mehr als 34 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -2,34 Prozent, wobei Abb mit 35,94 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Abb-Aktie verläuft aktuell bei 34,78 CHF, was ein Abstand von +17,86 Prozent vom aktuellen Aktienkurs von 40,99 CHF bedeutet. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt derzeit 38,09 CHF, was einer Differenz von +7,61 Prozent entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut".

Mit einer Dividendenrendite von 2,31 Prozent liegt Abb nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,69 Prozent in der Branche "Elektrische Ausrüstung". Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.