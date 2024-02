ABB Aktie: Eine neue Chance!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Abb beträgt derzeit 21,19 und liegt damit 38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 34 in der Branche für Elektrische Ausrüstung. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Abb bei 2,31 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,79 Prozent in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt. Aufgrund dieser Differenz von -0,47 Prozent erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Abb wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde eine erhöhte Aktivität und Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert und wird daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zum Aktienkurs aus dem Bereich "Industrie" erzielte die Aktie von Abb im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,1 Prozent. Dies liegt 25,46 Prozent über dem Durchschnitt und weist auf eine Überperformance hin, weshalb die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet wird. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -0,64 Prozent, wobei Abb derzeit 26,74 Prozent über diesem Wert liegt.