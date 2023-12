ABB Aktie: Eine neue Chance!

Die Anleger zeigten in den letzten Tagen eine überwiegend positive Einstellung gegenüber Abb, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt drehte sich die Diskussion an 11 Tagen um positive Themen, ohne dass eine negative Diskussion verzeichnet wurde. An drei Tagen zeigten sich die Anleger eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Grundlage einer Stimmungsanalyse führte. Zudem wurden in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in eine positive Richtung wies. Die Häufung von Kaufsignalen führte ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhielt Abb daher von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") erzielte die Abb-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,79 Prozent, was 20,22 Prozent über dem Durchschnitt (6,57 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 6,29 Prozent, wobei Abb aktuell 20,5 Prozent über diesem Wert liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene insgesamt mit "Gut" bewertet, aufgrund der Überperformance.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einschätzungen zur Aktie. Dabei ergab sich für Abb eine "Schlecht"-Einschätzung aufgrund der starken Veränderungen in der Diskussionsintensität und der negativen Änderung der Stimmungsrate.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Abb bei 19,1, was unter dem Branchendurchschnitt (40 Prozent) liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist einen Wert von 31,72 auf. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.