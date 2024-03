ABB Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank plc":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Abb Aktie bei 34,94 CHF liegt, während der aktuelle Kurs bei 42,31 CHF liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +21,09 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 38,49 CHF, was einen Abstand von +9,92 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut" in der technischen Analyse.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, das bei 22,57 liegt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche "Elektrische Ausrüstung" (66,18) ist dies eine Unterbewertung von 66 Prozent. Daher wird die Aktie auch aus fundamentalen Gesichtspunkten als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist die Abb Aktie eine Dividendenrendite von 2,31 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Abb Aktie eine Rendite von 33,6 Prozent erzielt hat, was mehr als 33 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -0,64 Prozent in den letzten 12 Monaten, während Abb mit einer Rendite von 34,24 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.