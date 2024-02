ABB Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Der Elektrik-Ausrüster Abb wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie beträgt 21,19, was einem Abstand von 39 Prozent zum Branchen-KGV von 34,46 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 40,04 CHF inzwischen um 8,22 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, beläuft sich die Distanz zum GD200 auf +17,04 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Gut" führt.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass das Wertpapier auf 7-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch -verkauft und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Abb-Aktie daher in diesem Abschnitt mit "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie eine Rendite von 26,1 Prozent erzielt hat, was mehr als 25 Prozent über dem Durchschnitt der "Industrie"-Branche liegt. In den vergangenen 12 Monaten hat die "Elektrische Ausrüstung"-Branche eine mittlere Rendite von -0,33 Prozent erzielt, während Abb mit 26,42 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.