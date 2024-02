ABB Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die technische Analyse der Abb-Aktie zeigt ein gemischtes Bild. Der aktuelle Kurs liegt bei 36,76 CHF, was einer Entfernung von +8,95 Prozent vom GD200 (33,74 CHF) entspricht, was ein "Gut"-Signal darstellt. Andererseits liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 35,8 CHF, was zu einem Abstand von +2,68 Prozent führt und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Abb-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine durchschnittliche Aktivität. Die Diskussionsintensität weist eine durchschnittliche Aktivität auf, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Abb somit ein "Neutral"-Wert in diesem Bereich.

Im Branchenvergleich hat die Abb-Aktie eine Performance von 26,79 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielt, was einer Outperformance von +25,63 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Abb um 24,14 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Abb-Aktie liegt bei 41,71, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,07, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral" basierend auf dem RSI.