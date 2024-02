ABB Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Aktienkurs von Abb hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von 26,79 Prozent erzielt, was mehr als 25 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,02 Prozent aufweist, liegt Abb mit 26,81 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Abb mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,1 bewertet. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (32,88) liegt das KGV von Abb um 42 Prozent niedriger, was auf eine Unterbewertung hinweist und zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Abb liegt bei 22,71 und führt zu einer Einstufung als "Gut". Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 47,71 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung als "Gut" basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der Abb-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 33,89 CHF lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 37,77 CHF, was einem Unterschied von +11,45 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs mit 36,17 CHF nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,42 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Abb-Aktie für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung, basierend auf der guten Entwicklung im Vergleich zur Branche und den positiven Signalen aus der fundamentalen und technischen Analyse.