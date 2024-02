ABB Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Abb-Aktie liegt bei 19,67 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, weshalb eine "Gut"-Bewertung vorliegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 38, was als neutral betrachtet wird und daher ebenfalls eine "Gut"-Einstufung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite verzeichnet die Abb-Aktie eine Rendite von 2,31 Prozent, was lediglich 0,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,79 Prozent in der Elektrische Ausrüstung-Branche liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine neutrale Bewertung.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird die Abb-Aktie anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV von 21,27 liegt insgesamt 38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 34,29 im Segment "Elektrische Ausrüstung".

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Abb-Aktie von 38,14 CHF als positiv bewertet, da er sich um +12,08 Prozent vom GD200 (34,03 CHF) entfernt. Auf der anderen Seite zeigt der GD50 einen Kurs von 36,55 CHF an, was einem Abstand von +4,35 Prozent entspricht und daher als neutral eingestuft wird.

Alles in allem wird die Abb-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.