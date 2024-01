ABB Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl zur Einschätzung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Im Fall von Abb beträgt das aktuelle KGV 19, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung" mit einem Durchschnitt von 32 als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Der Aktienkurs von Abb hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 26,79 Prozent erzielt, was im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" mit einer mittleren Rendite von 2,78 Prozent eine starke Performance darstellt. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Abb. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie neutral eingestuft. Jedoch wurde über Abb deutlich häufiger als üblich diskutiert, was zu einer gesteigerten Aufmerksamkeit der Anleger führt und somit zu einem "Gut"-Rating insgesamt.

Die Dividendenrendite von Abb beträgt 2,59 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,02 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Abb-Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Bewertung der verschiedenen Kategorien, dass die Abb-Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, eine starke Performance in Bezug auf den Aktienkurs verzeichnet und eine durchschnittliche Dividendenpolitik aufweist.