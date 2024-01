ABB Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

In den letzten Wochen konnte bei Abb eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz hin zu eher negativen Themen beobachtet wurde. Dies führt zu einer Bewertung des Sentiments als "Schlecht". In Bezug auf die Diskussionsstärke gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Abb in dieser Kategorie daher ein "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Abb mit 26,79 Prozent mehr als 24 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Elektrische Ausrüstung"-Branche von 2 Prozent liegt Abb mit 24,79 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der Abb von 36,26 CHF eine Entfernung von +7,85 Prozent vom GD200 (33,62 CHF), was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 35,46 CHF, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Abb-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite von Abb liegt aktuell bei 2,59 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,86 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.