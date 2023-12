ABB Aktie: Alles völlig egal!

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Abb eine Rendite von 26,79 Prozent, was 23,24 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 3,1 Prozent, Abb liegt aber aktuell 23,68 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Abb beträgt aktuell 2,59 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 3,11 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet dies als "Neutral", da die Differenz nicht signifikant ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass in den letzten Wochen vermehrt negative Kommentare über Abb zu verzeichnen waren. Die Marktteilnehmer zeigen eine negative Stimmung, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird. Des Weiteren wird berichtet, dass über Abb weniger diskutiert wird als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Abb liegt derzeit bei 19,1, was 39 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 31. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.